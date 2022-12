Pana in 29 de ani, fara loc de munca? Scoala gratuita, pentru viitor IT-ist

Tinerii cu varste intre 18 si 29 de ani, fara un oc de munca si cu studii medii - tinerii NEETs (acronim pentru Nor in Education, Employement or Training) se pot specializa in IT gratuit, prin cursurile oferite de Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov (ADDJB). Primul este cel de sofware tester, pentru care sunt 10 locuri disponibile. Pentru inscriere este necesar ca tinerii sa aiba bacalaureatul luat, sa nu fie inscrisi la o forma de invatamant in prezent, dar sa fie inregistrati la ... citeste toata stirea