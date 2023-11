Teach for Romania a dat startul nominalizarilor pentru a treia editie a Galei Profesorul Anului din mediul rural 2024 si cauta profesorii care reusesc sa demonstreze ca, oricat de mari ar fi provocarile, educatia de inalta calitate este posibila in scoala din mediul rural. Nominalizari pot fi facute de catre elevi, parinti, alte cadre didactice, directori, inspectori scolari, reprezentanti ai entitatilor cu activitate in domeniul educational (ONG-uri, entitati media, institutii publice) si alti ... citeste toata stirea