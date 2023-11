Elevii claselor primare (pregatitoare - clasa a IV-a) vor putea fi organizati intr-o singura formatiune de studiu, in anumite conditii. Cel putin asta prevede proiectul de metodologie privind organizarea claselor in regim simultam, pus in consultare publica de Ministerul Educatiei. Actuala metodologie nu permite acest lucru pentru invatamantul primar, ci doar pentru cel gimnazial.Conform ... citeste toata stirea