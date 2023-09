De azi, 4 septembrie incepe o noua etapa de dezinsectie, larvicidare; combatere capuse si tratamente fitosanitare pentru combaterea bolilor si daunatorilor la arbori, plantatii de trandafiri si buxus in Municipiul Brasov, cea de a cincea din acest an.Activitatile sunt realizate de SC Coral Impex SRL, in baza contractului de prestari servicii incheiat cu municipiul Brasov si se desfasoara timp de doua saptamani, in intervalele orare 21:00-04:00 si 05:00-11:00.Produsele utilizate pentru ... citeste toata stirea