Pana sambata, sub "valul polar"

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o alerta de vant si ger puternic valabila pana sambata, 12 martie. "O masa de aer polar arctic va afecta si zona tarii noastre. In aproape toata tara vorbim de nopti si dimineti foarte reci. Pana sambata, cand este in vigoare avertizarea meteorologica ce vizeaza intreaga tara, vorbim de temperaturi care in zonele depresionare pot cobori pana la -18 grade, iar in restul zonelor mai joase de ... citeste toata stirea