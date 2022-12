Panadol Baby, din nou in farmacii

Panadol Baby se gaseste din nou in farmacii, anunta Colegiul Farmacistilor.Colegiul Farmacistilor din Romania anunta, marti, intr-un raspuns transmis la solicitarea G4Media.ro, ca medicamentul antitermic Panadol Baby 24mg/ml, suspensie orala pe baza de paracetamol, a inceput sa se gaseasca din nou in farmacii."In ceea ce priveste semnalarea lipsei antitermicelor pentru copii, manifestata in ultimul timp, tocmai intr-o perioada cand cererea a fost si continua sa fie foarte mare, trebuie ... citeste toata stirea