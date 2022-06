"Panda" de pe Fantanii: Sapte vecini si un "venetic" din Halchiu, prinsi de Politie cu gunoiul la panoul"interzis"

In decurs de o saptamana, mai multi localnici si o persoana din Halchiu au aruncat gunoaie pe un teren de pe strada Fantanii, din cartierul Stupini din Brasov. Politistii locali aveau, insa, in vedere supravegherea terenului cu pricina si, astfel, au reusit sa-i prinda pe poluatori."Dezinteresul respectivilor cetateni (7 avand domiciliul chiar in cartierul Stupini, iar 1 in localitatea Halchiu) de a respecta actele normative in domeniu, a facut ca deseurile sa fie aruncate chiar in zona ... citeste toata stirea