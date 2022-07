Panda la ghena: Politia a inceput sa ii amendeze pe cei care arunca gunoiul la ghena altuia

Monitorizarea platformei menajere de deseuri de pe strada Dimitrie Anghel, din cartierul brasovean Bartolomeu, s-a finalizat cu 13 amenzi aplicate celor care nu au respectat legea. Politia Locala a supravegheat zona timp de o saptamana, timp in care a surprins in flagrant 13 locuitori ai cartierului Stupini care aruncau deseuri in aceasta zona."Respectivele persoane, locuitori ai cartierului Stupini, au fost sanctionate pentru depozitarea deseurilor la alt punct de colectare decat cel arondat ... citeste toata stirea