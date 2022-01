Pandemia a gonit turistii de la monumentele fortificate din Brasov

Castelul Bran a atras in 2019 peste un milion de vizitatori, dintre care platitori au fost 885.782 de persoane, in crestere cu 5% fata de anul anterior. In 2020, Castelul Bran a inregistrat o scadere de 71%, in raport cu 2019. Totalul de vizitatori a fost de 243.000.Mihnea Morar, din partea administratiei Castelului, a precizat pentru newsbv.ro ca, in curusul anului trecut, au fost peste 420.000 de vizitatori platitori la Castelul Bran.La Cetatea Fagaras, anul trecut, au fost inregistrati ... citeste toata stirea