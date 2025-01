Panica la Kiev! In timpul vizitei premierului britanic o drona ruseasca a fost doborata

Tensiunea a atins cote maxime la Kiev, joi, in timpul vizitei premierului Marii Britanii, Keir Starmer.O drona ruseasca a fost doborata in apropierea palatului prezidential, chiar in timp ce prim-ministrul se afla intr-o intalnire cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.Discutiile celor doi lideri se axau pe urmatorii pasi in contextul conflictului din Ucraina, conform relatarilor Sky News.Cum s-a intamplat incidentulIncidentul a ... citește toată știrea