Tot mai multe terenuri arabile sau pasuni sunt transformate in parcuri fotovoltaice. Astfel, in aceasta perioada, Agentia pentru Protectia Mediului Brasov analizeaza dosarele pentru doua astfel de proiecte, ce urmeaza a fi implementate pe teritoriul administrativ al comunelor Halchiu si Prejmer.Conform documentelor disponibile pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, in localitatea Satu Nou din comuna Halchiu va fi amenajat un parc fotovoltaic pe un teren cu o suprafata de 35.000 ... citeste toata stirea