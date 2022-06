"Pantofari" epuizati, coborati noaptea din Piatra Craiului

In seara zilei de sambata, 25 iunie, in jurul orelor 22.00, jandarmii brasoveni au primit solicitarea de a ajuta patru turisti aflati in zona Refugiului Diana din Masivul Piatra Craiului. Cele patru persoane, trei adulti si un minor in varsta de 17 ani, nu aveau probleme medicale, dar erau epuizate fizic, erau deshidratate si nu erau echipate corespunzator pentru coborare pe timp de noapte.O echipa formata din patru jandarmi montani a plecat in cel mai scurt timp catre turisti, reusind ca in ... citeste toata stirea