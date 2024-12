Papa Francisc, in mesajul de Craciun: Sa punem capat razboaielor si sa deschidem usa negocierilor in Ucraina, Gaza si Sudan

Papa Francisc a cerut in mesajul sau de Craciun "depasirea disensiunilor" si "tacerea armelor", evidentiind conflictele din Fasia Gaza, Ucraina si Sudan.Papa Francisc cere miercuri pace in lume, "depasirea disensiunilor" si "tacerea armelor", de Craciun, a carui sarbatoare este umbrita de conflicte si crize umanitare, intre altele in in Fasia Gaza, Ucraina si Sudan, relateaza AFP, potrivit News.ro.Ca in fiecare an, in traditionalul sau mesaj "Urbi et Orbi" (adresat orasului Roma si lumii) ... citește toată știrea