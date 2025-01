Parada campioanelor feline vine la Coresi Shopping Resort!

Pisicile din Romania cu cele mai premii internationale vin pe 25-26 ianuarie, in intervalul orar 15.00 - 18.00 la Coresi! In acest weekend, in Piata cu Copaci din Coresi, vor putea fi admirate pisicile din Romania premiate recent cu cele mai importante distinctii la Campionatele Mondiale si Europene Feline!In cadrul evenimentului publicul poate urmari si admira unele dintre cele mai premiate pisici din lume:Campionul Mondial 2023 ... citește toată știrea