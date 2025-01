Festivalul Cetelor de Feciori din Tara Fagarasului a ajuns la editia a XVII-a. In cadrul evenimentului va avea loc Parada Cetelor de Feciori din Tara Fagarasului pe promenada din fata Cetatii Fagaras.In Tara Fagarasului obiceiurile si traditiile din perioada sarbatorilor de iarna sunt pastrate din mosi-stramosi. Astfel, si in acest an va avea loc Festivalul Cetelor de Feciori din Tara Fagarasului, la Fagaras.Evenimentul se va desfasura pe 7 ianuarie, de Sfantul Ion, la Catedrala din ... citește toată știrea