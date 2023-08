Cea de-a doua editie a festivalului medieval - MedFest, aduce in Cetatea Fagaras cavaleri, domnite, acrobatii cu foc, dar si o parada medievala.In perioada 25-27 august, Cetatea Fagaras isi va redeschide portile pentru turisti, in cadrul celei de-a doua editii a festivalului medieval - MedFest.Tabere si spectacole de dans medieval, expozitie de arme intr-un decor specific, spectacole de teatru - sunt doar cateva dintre activitatile care vor avea loc in perioada 26-28 august, in cadrul ... citeste toata stirea