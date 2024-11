Parada militara de Ziua Nationala a Romaniei, in Brasov. Programul manifestarilor

Cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale a Romaniei, duminica, 1 decembrie 2024, pe Bulevardul Eroilor, in zona Pietei Tricolorului, va avea loc o ceremonie militara si religioasa dar si o parada militara.Prefectura Brasov anunta ca, duminica, 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, in zona Pietei Tricolorului va avea loc o ceremonie militara si religioasa, urmata de o parada militara.Institutia Prefectului Judetul Brasov si Garnizoana Brasov organizeaza, in data ... citește toată știrea