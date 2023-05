De-a lungul anilor, Germania a devenit un loc popular pentru cumpararea unei masini la mana a doua. Vehiculele din Germania sunt in deosebi dorite in Europa de Este unde domina credinta ca masinile aduse din Vest nu au nici daune, nici defecte ascunse. Potrivit Autoritatii Federale de Transport Auto din Germania, aproximativ 2 milioane de masini uzate din aceasta tara sunt reinmatriculate in fiecare an in afara granitelor sale. In unele locuri ponderea acestor vehicule depaseste 50% din totalul ... citeste toata stirea