Paraul Poienelor, colmatat 100%, revarsa acus pe strada Laminoarelor. Probleme si cu paraul Graft, Primaria Brasov, amendata cu 40.000 de lei

Primaria Brasov a fost amendata cu 40.000 de lei pentru ca nu a curatat albia paraului Graft, care traverseaza Scheiul si coboara in Livada Postei. Amenda a fost aplicata luna trecuta, cu obligarea institutiei sa realizeze caratarea albiei, in caz contrar urmand sa se aplice noi amenzi.Serviciul de Gospodarire a Apelor Brasov solicitase inca din luna februarie Primariei sa igienizeze paraul Graft pana in data de 22 februarie. La inspectia din 18 martie, insa, reprezentatii SGA au descoperit ... citește toată știrea