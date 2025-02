Parc fotovoltaic cat cel de la Brasov, la Sercaia. Construit pe un teren al Bisericii Greco-Catolice

Tranzitia catre "energia verde" capata amploare in Romania, iar investitiile in parcurile fotovoltaice sunt tot mai dese. Astfel de investitii sunt realizate atat de autoritatile locale, care vor astfel sa reduca facturile la energia electrica, dar si de investitori privati. Astfel, pe teritoriul comunei Sercaia urmeaza a se realiza un parc fotovoltaic cu o capacitate asemanatoare celui realizat de Primaria Brasov in zona Stupini. Deosebirea dintre cele doua investitii este ca cea de la Brasov ... citește toată știrea