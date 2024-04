Parc fotovoltaic la Prejmer, pe 50 de hectare!

Primaria Prejmer, in parteneriat cu o companie privata, va construi un parc fotovoltaic pe o suprafata de 50 de hectare, a anuntat primarul Mihai Apafi la emisiunea "Culisele Zilei cu Sebastian Dan."Vor fi amplasate 76.000 de panouri care vor avea o putere de 50MW."Terenul deja l-am concesionat.De saptamana viitoare ne apucam de descarcare arheologicape cele 50 de hectare. Probabil ca, in vreo 6 luni,terminam aceste lucrari. Lucrari care costa in jur de 60-70 de mii de euro. Avem si ... citește toată știrea