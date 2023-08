Un baiat de 7 ani din satul Zizin din comuna Tarlungeni a fost la un pas de moarte, dupa ce a fost lovit de o masina si a ajuns in stare grava la spital.Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona, iar in filmarea trimisa celor de la Pro TV se vede cum copilul asteapta in fata portii sa traverseze strada. Un autoturism trece pe langa el, iar dupa cateva secunde, cand baiatul inainteaza, soferul da brusc inapoi si il loveste cu masina. Vecinii i-au sarit imediat in ajutor, ... citeste toata stirea