Parcare "de transfer" la marginea Brasovului

Unul dintre proiectele anuntate de multi ani de Brasov, cel al parcarii etajate din Bartolomeu (in dreapta terminalului RATBV, in vecinatatea viitoarei sali polivalente), a ajuns in etapa licitatiei de lucrari. Procedura de achizitie a fost lansata joi, 24 noiembrie, de municipalitate, ofertele sunt asteptate pana in 27 decembrie 2022, iar termenul de finalizare a lucrarilor va fi de 18 luni.Conform informatiilor Primariei Brasov, valoarea estimata a contractului este de Valoarea estimata a ... citeste toata stirea