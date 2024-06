Parcarea de sub Centrul Civic, prima "infatisare"

In plan inca din 2011, amenajarea unei parcari sub Centrul Civic al Brasovului ajunge intr-o etapa mai concreta in ceea ce priveste documentatiile tehnice. Astfel, proiectantii de la Pop & Asociatii au demarat in aceasta luna partea de avizare a proiectului preliminar propus, iar dupa avizul de Mediu, un alt aviz important este si cel al Comisie de Circulatie. Astfel, in sedinta de saptamana aceasta, membrii acestei comisii de specialitate vor analiza propunerea proiectantilor ... citește toată știrea