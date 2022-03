Parcarea de sub Centrul Civic ramane "in carti"

Pe lista de investitii a Brasovului a fost inclusa si in acest an amenajarea unei parcari subterane in Centrul Civic. Prima oara, proiectul a fost vehiculat in 2011, insa pe parcursul anilor documentatiile preliminare au expirat, iar acum doi ani toata treaba a fost luata de la capat.Potrivit bugetului municipiului Brasov pe 2022, pentru acest obiectiv au fost alocate 1,2 milioane de lei, bani necesari pentru diverse studii si documentatii. Potrivit temei de proiectare, se doreste amenajarea ... citeste toata stirea