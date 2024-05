Parcarea din Centrul civic al Brasovului, in etapa documentatiilor urbanistice

Prezentata multi ani ca o solutie pentru rezolvarea crizei locurilor de parcare din zona centrala a Brasovului, parcarea subterana din Centrul civic al Brasovului a intrat in etapa pregatirii documentatiilor tehnice. Astfel, Primaria Brasov a atribuit vineri, 24 mai, un contract in valoare de 304.460 lei firmei bucurestene Logic Plan SRL, pentru realizarea documentatiei "PUZ Centru Civic pentru obiectivul de investitii Construire parcare subterana Centru Civic". In baza acestui contract, ... citește toată știrea