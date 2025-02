Parcarea multietajata din Bartolomeu, gata in prima jumatate a acestui an

Incepute cu intarziere si suspendate o perioada din cauza unor probleme de proiectare, lucrarile la parcarea supraetajata (de tip park and ride) sunt in plina derulare, iar previziunile municipalitatii in ceea ce priveste finalizarea lor sunt optimiste. Mai exact, potrivit declaratiei purtatorului de cuvant al Primariei Brasov, Sorin Toarcea, "obiectivul nostru este sa finalizam lucrarile in prima jumatate a acestui an".Conform reprezentantului municipalitatii brasovene, lucrarile la ... citește toată știrea