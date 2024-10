Parcarea multietajata din Bartolomeu, legata la curent cel mai tarziu in 31 martie 2025

Avand in vedere ca in aceasta perioada se lucreaza la parcarea multietajata din Bartolomeu, Primaria Brasov a inceput pregatirile pentru punerea acesteia in functiune. Astfel, pentru racordarea acesteia la reteaua electrica, municipalitatea este dispusa sa plateasca 715.329 de lei cu TVA, iar in aceasta perioada cauta un constructor, ofertele fiind asteptate pana in 5 noiembrie.Firma care va obtine contractul va avea obligatia va avea la dispozitie 2 luni pentru realizarea lucrarilor, dar nu ... citește toată știrea