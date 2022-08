Parcarea pe Transfagarasan, restrictionta pentru eliminarea cozilor

Din cauza coloanelor de masini care se formeaza pe Transfagarasan, Politia Sibiu anunta restrictionarea parcarilor pe acest drum.IPJ Sibiu anunta masuri suplimentare de delimitare a zonelor in care nu se poate stationa sau parca pe Transfagarasan.Autoritatile spun ca traficul este ingreunat in aceasta perioada de numarul foarte mare de turisti care ajung in zona.In acest context, politistii sibieni au luat masuri suplimentare, incepand cu acest sfarsit de saptamana, de sistematizare ... citeste toata stirea