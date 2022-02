Parcarea "pe verticala", o noua incercare

Unul dintre proiectele de investitii care revine pe lista de finantari de la bugetul local in ultimii ani este acela de amenajare a unei parcari etajate de resedinta in zona Calea Bucuresti din Brasov, nr. 18 - 30, o zona sufocata de masinile locatarilor, ca multe altele din oras.Astfel, in bugetul pe acest an a fost propusa alocarea a 500.000 de lei pentru realizarea documentatiilor tehnice. Anul trecut, fusese alocata o suma de doar 150.000 de lei si se propunea studierea realizarii unui ... citeste toata stirea