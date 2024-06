Parcarea subterana de 650 de locuri din Centrul Civic a trecut de Comisia de circulatie a municipiului Brasov

Comisia de circulatie a aprobat in ultima sedinta a Comisiei de circulatie din 20 iunie proiectul parcarii subterane din Centrul Civic. Conform Studiul de fezabilitate aferent proiectului, parcarea va fi construita in zona dinspre Bulevardul Victoriei (in zona de vizavi de statia de autobuz).Parcarea va avea 3 niveluri si capacitate de 653 de locuri.La primul nivel subteran, din cele 202 locuri disponibile, 27 vor fi ... citește toată știrea