Parcarile au adus anul trecut primariilor venituri de peste 450 de milioane lei

Primariile din tara au obtinut venituri de peste 452 milioane de lei din utilizarea locurilor de parcare si din amenzile acordate in 2023, in crestere fata de cele 314,5 milioane lei colectate in anul precedent, arata a cincea editie a analizei Inventarul Parcarilor Publice realizate de Integratorul de solutii inteligente la cheie Vegacomp Consulting si Parking Data.Romania dispunea, in 2023, de peste 1,35 milioane de locuri de parcare publice, fata de 1,299 milioane in 2022, potrivit unui ... citește toată știrea