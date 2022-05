Daca in anii trecuti, dezvoltatorii imobiliari nu acordau atentie locurilor de parcare, acum, de voie, de nevoie, ei iau in calcul si acest "mic detaliu". Astfel, in sedinta Comisiei de circulatie a municipiului Brasov de marti, 24 mai, a fost avizata solicitarea firmei Prima Heights pentru extinderea parcarii multietajate din cartierul Tractorul (zona str. Stefan Baciu - str. Ioan Popasu). ... citeste toata stirea