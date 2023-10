Proiectul amenajarii unui parc de 11 hectare in zona Avantgarden - Bartolomeu a intrat in etapa avizarii, dupa ce in luna martie Primaria Brasov a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate. Propunerea de amenajare realizata de catre proiectant a fost pusa pe ordinea de zi in ultima sedinta a Comisiei de Circulatie, din care fac parte atat reprezentanti ai Primariei si Politiei, cat si ai detinatorilor de retele.Terenul aflat in proprietatea privata a municipiului Brasov, ... citeste toata stirea