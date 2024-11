Parcul de pe strada Lanii din Bartolomeu, mai scump inca din etapa documentatiilor

Noul parc de pe strada Lanii din cartierul brasovean Bartolomeu va fi din nou in atentia consilierilor locali. Astfel, dupa ce in ianuarie a fost aprobat Studiul de fezabilitate, in sedinta de plen de astazi va fi aprobata valoarea investitiei rezultata din proiectul tehnic. Astfel, daca la inceputul anului, conform Studiului de fezabilitate, investitia era estimata la 34.515.337 lei, dupa ce a fost terminat proiectul tehnic, costul a crescut la 35.383.515 lei, cu tot cu TVA, cresterea de pret ... citește toată știrea