Parcul Dendrologic Brasov - un proiect de amploare pentru iubitorii naturii

Dupa ce Municipiul Brasov a pierdut parcul dendrologic anterior (unde era Casa Pionierilor pe vremuri), o initiativa pornita in 2016 a vizat crearea unui nou parc dendrologic. Ideea a fost lansata de primarul George Scripcaru si aparut din necesitatea de a avea un astfel de spatiu in orasul inconjurat de padure, mai ales ca Brasovul gazduieste si Facultatea de Silvicultura.Conform declaratiilor facute de Mihai Zup, manager de proiecte in cadrul Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt ... citește toată știrea