Parcul din centrul Fagarasului, amplasat in fata primariei municipiului, a intrat in reabilitare. Lucrarile sunt incluse intr-un proiect mai amplu ce vizeaza modernizarea si pietonizarea zonei centrale a orasului, pentru care autoritatile locale au obtinut o finantare europeana in valoare de 45.737.227 lei.Conform anuntului Primariei Fagaras, la parcul din zona Primariei vor fi realizate lucrari de reabilitare a infrastructurii rutiere, de amenajare a unor piste ... citeste toata stirea