Parcul Lubrifin, 9 hectare, 22 milioane de euro: in al 12-lea ceas, poate un referendum

Dupa ce in sedinta de plen din 25 aprilie a fost respins, iar in plenul din 9 mai nu a putut fi aprobat, proiectul privind exproprierea terenului necesar amenajarii unui parc pe amplasamentul fostei platforme industriale Lubrifin (de pe strada Harmanului) ar putea face obiectul unui referendum local.Anuntul a fost facut de primarul Brasovului, Allen Coliban, in 9 mai, in timpul sedintei de plen a Consiliului Local Brasov, care a fost transformata intr-o prezentare a proiectelor de hotarare,