Parcul "Prietenii animalelor", inaugurat la 25 de ani de Milioane de Prieteni

La un sfert de secol de existenta, Asociatia Milioane de Prieteni (AMP) a inaugurat Parcul "Prietenii animalelor, prietenii planetei, prietenii naturii", chiar langa sanctuarul Libearty, locul devenit cunoscut in intreaga lume ca fiind casa ursilor salvati din diferite medii unde nu aveau conditii normale de viata."Vrem sa inspiram noua generatie in respectul - nu zic de dragoste - fata de natura. Si, cu aceasta ocazie am facut un concurs de desene din care sa rezulte cum vad copiii natura ... citeste toata stirea