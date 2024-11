Parcul proiectat "in camp" pe strada Lanii, avizat de Circulatie. Documentatia - 317.000 de lei, executia - 34,5 milioane de lei

In luna iulie, Primaria Brasov a inceput partea de proiectare pentru amenajarea unui parc pe "campul" de pe strada Lanii (vizavi de sediul Serviciului de Protectie a Plantelor), unde Primaria detine un teren de 31.080 de metri patrati.Proiectantul, firma de arhitectura clujeana Tegra Plus, a ajuns acum cu proiectul in faza de avizare, iar acesta a fost discutat saptamana trecuta in sedinta Comisiei de Circulatie. Proiectul a primit aviz pozitiv si urmeaza sa fie depus si la alte institutii ... citește toată știrea