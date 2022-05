Parcurile industriale administrate de CJ Brasov: peste 520.000 de lei, profit net

Consiliul Judetean Brasov administreaza in municipiul Brasov doua parcuri industriale, Metrom si Carfil. Spatiile din incinta acestora sunt inchiriate pentru diverse activitati economice si nu numai, astfel ca anual exista si un profit. Si anul trecut, profitul celor doua parcuri a totalizat 520.355 de lei.Astfel, Parcul Industrial Metrom a avut in 2021 un profit de 326.649 lei, in scadere insa fata de acum doi ani, cand era de 340.192 lei. Din profitul total, Consiliul Judetean, in calitate ... citeste toata stirea