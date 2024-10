Parfum de toamna la poalele Tampei. Prognoza de la Garda de Mediu: pana la jumatatea lui noiembrie

Mirosurile neplacute au revenit in Brasov in ultimele zile! In mai multe locuri din oras nu este deloc indicat sa deschida ferestrele pentru aerisire, iar cei care trec prin aceste zone se plang de mirosul puternic si neplacut.Garda de Mediu Brasov spune ca este vorba de ceva obisnuit in aceasta perioada a anului, comisarul sef al Garzii de Mediu Brasov, Mircea Paraschiv. "Mai multe echipe ale Garzii Nationale de Mediu - Comisariatul Brasov au patrulat in zonele limitrofe ale municipiului si ... citește toată știrea