Parinte Ilarion Fagarasanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, si-a serbat astazi, 21 octombrie, ziua onomastica. La multi ani!

Preasfintitul Parinte Ilarion Fagarasanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, isi serbeaza luni, 21 octombrie, ziua onomastica. Ierarhul il are ca ocrotitor spiritual pe Sfantul Ilarion cel Mare. Preasfintitul Parinte Ilarion Fagarasnul s-a nascut in data 4 martie 1955 in localitatea Recea, judetul Brasov. In anul 1983 a intrat ca vietuitor la Manastirea Sambata de Sus, iar la varsta de 28 de ani a fost inchinoviat in aceeasi manastire. In data de 18 iulie 1984, a devenit rasofor, iar in ... citește toată știrea