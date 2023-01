Parintii salariati care au copii inscrisi la cresa, gradinita sau scoala vor primi de anul acesta, in fiecare luna, 100 de lei in plus, pentru fiecare copil cu varsta mai mica de 18 ani.Prevederea se numeste deducere personala suplimentara din impozit si se aplica de la 1 ianuarie 2023. Deducerea se acorda unuia dintre parinti indiferent de venit.Acesta ... citeste toata stirea