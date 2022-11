Parintii "copiilor de cristal", cu beneficiarii de mana in fata Primariei

Aproximativ 16 persoane, parinti si copii cu autism, din Asociatia Copiii de Cristal, au fost, ieri, in fata Primariei, incercand sa vorbeasca cu primarul Alen Coliban sa viceprimarul Flavia Boghiu. Asta dupa ce li s-a transmis ca trebuie sa plece din cele trei sali pe care spun ca le mai au in fosta scoala de pe strada Aurel Vlaicu. In respectivul spatiu au fost relocate clase ale Scolii Gimnaziale nr.6, din Livada Postei, care formeaza in prezent Corpul B al unitatii scolare, iar Asociatiei i ... citeste toata stirea