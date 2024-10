"Parintii de ingeri", 10 sedinte gratuite de consiliere psihologica

Guvernul a aprobat pe 9 octombrie normele metodologice care pun in aplicare prevederile Legii nr.186/2024 privind instituirea zilei de 15 octombrie ca Ziua nationala de comemorare a copiilor decedati, numita si "Ziua Parintilor de Ingeri", prin care se stabileste modalitatea in care se deconteaza sedintele de consiliere psihologica.Astfel, parintii ai caror copii au decedat in timpul sarcinii, la nastere sau ... citește toată știrea