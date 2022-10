Parintii din Harman nu vor mai face naveta cu copiii la Brasov

Locuitorii din Harman nu vor mai fi pusi in situatia ca, in fiecare dimineata, sa faca naveta cu copiii mici, pentru a-o lasa la o cresa in municipiul Brasov ci ii vor putea duce la unitatea din comuna. Acest lucru nu se va intampla imediat, pentru ca proiectul cresei ce se va construi la Harman este abia in etapa licitatiei pentru proiectarea si executia lucrarilor.Investitia, estimata la 11.736.107 lei, fara TVA va fi realizata de Compania Nationala de ... citeste toata stirea