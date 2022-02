Parintii, intrebati daca sunt de acord cu anul scolar pe trimestre

Federatia Nationala a Parintilor a lansat, recent, online un chestionar online referitor la propunerea Ministerului Educatiei de a segmenta anul scolar in trimestre, iar scoala sa inceapa in 5 septembrie si sa se incheie in 16 iunie. Sondajul cauta sa vada perceptia parintilor referitor la propunerile facute de Ministerul Educatiei. Puternic, de altfel, contestate chiar de parinti si ceva mai timid, de elevi. Ambele categorii se tem mai degraba de mai ... citeste toata stirea