Parintii, invitati de subprefectul Lucian Patrascu sa vina la Primarie sa ceara socoteala pentru bataia de joc la programul "Cornul si laptele"

Copiii din Brasov au fost lasati de administratia Coliban fara "corn si lapte" si anul acesta! Dragi parinti, este timpul sa veniti la Primaria Brasov si sa solicitati explicatii celor care au "taiat" copiilor aceste produse!A "luptat" pentru strategia de implementare a programului "masa calda" in scoli, dar in acelasi timp a taiat "cornul si lapte" tuturor copiiilor din Brasov pentru al doilea an consecutiv!Primarul Allen Coliban nu a aflat nici acum ca anul scolar incepe in septembrie, ... citeste toata stirea