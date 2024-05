Parintii singuri nu vor mai fi obligati la ture de noapte. Pot lucra doar daca isi doresc, prevede un proiect de lege adoptat la initiativa USR, transmite formatiunea politica printr-un comunicat de presa. Proiectul de lege initiat de senatoarea Silvia Dinica a fost votat favorabil in Camera Deputatilor, for decizional, si merge spre promulgare la presedintele Klaus Iohannis."Fara ture de noapte pentru parintii singuri! Proiectul depus de mine inca de anul trecut a primit votul final in ... citește toată știrea